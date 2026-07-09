Армянский суд продлил наказание главному оппозиционеру страны Суд в Армении продлил домашний арест Самвелу Карапетяну на два месяца

Антикоррупционный суд в Армении продлил срок домашнего ареста лидеру оппозиционного блока «Сильная Армения» Самвелу Карапетяну на два месяца, объявил судья Ваге Долмазян по итогам заседания. Отмечается, что прокурор запрашивал у судьи продление ареста на три месяца. Заседание транслировали на канале NEWS.am на платформе YouTube.

Суд находит, что срок домашнего ареста подлежит продлению. <…> Суд находит, что домашний арест должен быть продлен на два месяца, — заявил Долмазян.

По его словам, вызванные в суд свидетели еще не были опрошены. Сторона обвинения также призналась, что не успеет за короткий период изучить все документы, связанные с делом.

В то же время адвокаты Карапетяна возразили, что держать подсудимого под домашним арестом, пока стороны изучат 130 томов ради возможности задавать вопросы, противоречит закону. Они также сравнили домашний арест с тюремным заключением.

Ранее в Армении задержали около 700 сторонников партии «Сильная Армения» еще до начала парламентских выборов. Местные правозащитники считают, что это было сделано с целью устрашения.