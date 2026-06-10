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10 июня 2026 в 12:24

Дробыш назвал достойного кандидата от России для участия в «Интервидении»

Дробыш предложил кандидатуру Киркорова на «Интервидение» от России

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Музыкальный продюсер Виктор Дробыш высоко оценил народного артиста России Филиппа Киркорова как кандидата для участия в международном конкурсе «Интервидение» на уровне страны, передает РИА Новости. Он отметил, что певец обладает глубокими знаниями и опытом в подобных проектах, что делает его идеальным выбором.

Пусть опять будет Киркоров. Он в этом разбирается, кстати, лучше всех, между прочим. Это очень хороший выбор, — сказал Дробыш.

Киркоров имеет богатый опыт участия в международных музыкальных конкурсах. В 1995 году он представил Россию на «Евровидении» с песней «Колыбельная вулкану», заняв 17-е место. Позже он неоднократно выступал в роли автора песен, наставника и продюсера участников из разных стран на этом конкурсе.

Ранее певица Лариса Долина заявила, что Россию на «Интервидение» могли бы представить Александра Воробьева, Дима Билан и Сергей Лазарев. Продюсер Игорь Матвиенко также предложил несколько групп, которые могли бы достойно представить страну — «Ленъ и пламенъ», «Толока» и «Фабрика».

Шоу-бизнес
Виктор Дробыш
Филипп Киркоров
Интервидение
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