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10 июня 2026 в 12:29

Булыкин назвал сборную, способную дойти до полуфинала ЧМ-2026

Экс-футболист Булыкин: Нидерланды могут дойти до полуфинала ЧМ-2026

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Сборная Нидерландов может дойти до полуфинала чемпионата мира по футболу-2026, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Рональда Кумана способна удивить, но им будет тяжело бороться с французами и испанцами.

Для меня удивление — это какая-нибудь сборная, на которую не ставят, а они пройдут до полуфинала, например Нидерланды. Они могут удивить. Но конкурировать с французами и испанцами вряд ли смогут, — сказал Булыкин.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 стран. На ЧМ-2026 сыграют 12 футболистов из Российской премьер-лиги (РПЛ). В матче открытия сыграют Мексика и ЮАР.

Ранее экс-нападающий итальянской «Фоджи» и сборной России Игорь Колыванов заявил, что африканские сборные могут удивить на предстоящем чемпионате мира по футболу, поскольку там давно работают европейские тренеры. Он напомнил, что в 2022 году на прошлом мундиале в Катаре в полуфинале играли марокканцы.

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