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10 июля 2026 в 12:06

Экс-футболист сборной России назвал точный счет матча Англия — Норвегия

Экс-футболист Булыкин: сборная Англии победит Норвегию с минимальным счетом

Дмитрий Булыкин Дмитрий Булыкин Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Англия является фаворитом матча чемпионата мира по футболу — 2026 против Норвегии, хотя скандинавская сборная поймала кураж и заразила всех своим празднованием (имитацией гребли на лодке), заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, команда Томаса Тухеля одержит победу со счетом 1:0 или 2:0.

Для меня англичане фавориты, но норвежцы поймали кураж и всех заразили своим празднованием, поэтому, конечно, они полностью отдадутся игре. Впереди у них нападающий Эрлинг Холланд, который может придумать гол из ничего. Мы это видели в прошлом матче с Бразилией. Не исключаю, что для англичан основное время может закончиться тяжело, хотя они сильнее и должны выигрывать 1:0 или 2:0, — сказал Булыкин.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Норвегией пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало встречи в 00:00 мск. В 1/8 финала Англия обыграла Мексику (3:2), а Норвегия оказалась сильнее Бразилии (2:1).

Ранее экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий заявил NEWS.ru, что если норвежские футболисты смогут закрыть капитана и лидера англичан Харри Кейна, то скандинавская сборная сможет претендовать на выход в полуфинал чемпионата мира — 2026. По его мнению, команда Томаса Тухеля является небольшим фаворитом предстоящей встречи.

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