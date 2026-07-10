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10 июля 2026 в 11:31

Известный тренер назвал единственный шанс Норвегии в матче против Англии

Непомнящий: Норвегии нужно закрыть Харри Кейна для выхода в полуфинал ЧМ-2026

Футболисты сборной Норвегии Андреас Шельдеруп, Давид Мёллер Вольфе и Эрлинг Холанн во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Футболисты сборной Норвегии Андреас Шельдеруп, Давид Мёллер Вольфе и Эрлинг Холанн во время матча чемпионата мира по футболу FIFA 2026 Фото: Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Если норвежские футболисты смогут закрыть капитана и лидера англичан Харри Кейна, то скандинавская сборная сможет претендовать на выход в полуфинал чемпионата мира — 2026, заявил NEWS.ru экс-тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий. По его мнению, команда Томаса Тухеля является небольшим фаворитом предстоящей встречи.

Я серьезно критиковал англичан по ходу турнира. Поначалу казалось, что они никак не поменяли свою философию с новым тренером, психологию своей игры, что надо искать счастье у чужих ворот, а не оборонять свои. У Англии велика роль лидера. Если норвежцы смогут закрыть Харри Кейна, то англичане могут чувствовать себя не совсем уверенно. Его аура очень важна, как и присутствие Лионеля Месси в сборной Аргентины. Англичане небольшие фавориты, но все может быть, — сказал Непомнящий.

Четвертьфинальный матч ЧМ-2026 между Англией и Норвегией пройдет 12 июля на стадионе «Хард Рок» в Майами, США. Начало встречи в 00:00 мск. В 1/8 финала Англия обыграла Мексику (3:2), а Норвегия оказалась сильнее Бразилии (2:1).

Ранее экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин заявил, что Франция имела полное преимущество в четвертьфинальном матче против Марокко на чемпионате мира по футболу — 2026. По его мнению, если бы в этой игре сыграл лидер африканской команды Исмаэль Сайбари, который пропускал встречу из-за травмы, ситуация на поле не изменилась.

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