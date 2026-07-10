«Полное преимущество»: Булыкин о победе Франции над Марокко на ЧМ-2026 Булыкин: Франция имела полное преимущество в матче против Марокко на ЧМ-2026

Франция имела полное преимущество в четвертьфинальном матче против Марокко на чемпионате мира по футболу — 2026, завил NEWS.ru экс-игрок сборной России и «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, если бы в этой игре сыграл лидер африканской команды Исмаэль Сайбари, который пропускал встречу из-за травмы, ситуация на поле не изменилась.

У французов было полное преимущество. Был только вопрос, когда они забьют. Отличились дважды и прошли дальше. Матч был без каких-либо неожиданностей, и марокканцы даже не могли забить гол престижа. Был бы на поле Сайбари, не думаю, что что-то бы поменялось. Французы очень мощные, — сказал Булыкин.

Ранее сборная Франции одержала победу над Марокко со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче ЧМ-2026. Голы в матче забили Килиан Мбаппе на 60-й минуте и Усман Дембеле на 66-й минуте. В середине первого тайма Мбаппе не реализовал пенальти. В полуфинале сборная Франции встретится с победителем поединка между Испанией и Бельгией, который состоится 10 июля на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде, США.