Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию Политолог Блохин: Кушнер может посетить РФ для возобновления диалога по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Россию для возобновления диалога по Украине, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, ранее попытки восстановить диалог не приносили результата.

Возможно, [в рамках визита Кушнера и Уиткофа в Россию] будут обсуждаться какие-то совместные бизнес-проекты, то есть могут быть затронуты экономические аспекты российско-американских отношений. Но не исключено, что также будет какая-то попытка перезапустить украинский трек, а именно возобновление трехсторонних переговоров. Но как пройдет эта встреча — большой вопрос. И по тому, и по другому направлению были попытки перезапуска, но пока они не дали никаких результатов. Украинский вопрос не решается, и каких-то прорывов в российско-американских отношениях тоже не наблюдается, — прокомментировал Блохин

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Белый дом выразил интерес к обсуждению ключевых вопросов, включая украинский кризис.