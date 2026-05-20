Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:59

Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию

Политолог Блохин: Кушнер может посетить РФ для возобновления диалога по Украине

Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер могут посетить Россию для возобновления диалога по Украине, заявил NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Однако, по его словам, ранее попытки восстановить диалог не приносили результата.

Возможно, [в рамках визита Кушнера и Уиткофа в Россию] будут обсуждаться какие-то совместные бизнес-проекты, то есть могут быть затронуты экономические аспекты российско-американских отношений. Но не исключено, что также будет какая-то попытка перезапустить украинский трек, а именно возобновление трехсторонних переговоров. Но как пройдет эта встреча — большой вопрос. И по тому, и по другому направлению были попытки перезапуска, но пока они не дали никаких результатов. Украинский вопрос не решается, и каких-то прорывов в российско-американских отношениях тоже не наблюдается, — прокомментировал Блохин

Ранее стало известно, что Уиткофф и Кушнер планируют посетить Москву в ближайшее время. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, Белый дом выразил интерес к обсуждению ключевых вопросов, включая украинский кризис.

Мир
Россия
США
Стив Уиткофф
Джаред Кушнер
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.