Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». По словам Ушакова, Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов, не оставляя тему урегулирования украинского кризиса.

Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог, — подчеркнул дипломат.

Кремль рассчитывает, что личный визит доверенных лиц американского президента Дональда Трампа позволит перевести обсуждение в более конструктивное русло. Предстоящая встреча станет важным шагом в попытках найти точки соприкосновения по наиболее острым вопросам глобальной безопасности.

Ранее Трамп назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что основную часть переговорного процесса можно провести на территории США.