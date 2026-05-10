День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 13:37

Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву

Стивен Уиткофф Стивен Уиткофф Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен Джаред Кушнер посетят Москву в ближайшее время, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС «Вести». По словам Ушакова, Белый дом демонстрирует явную заинтересованность в решении ключевых международных вопросов, не оставляя тему урегулирования украинского кризиса.

Рано или поздно, я думаю, достаточно скоро наши постоянные коллеги Стив Уиткофф и Кушнер приедут в Москву, мы продолжим с ними диалог, — подчеркнул дипломат.

Кремль рассчитывает, что личный визит доверенных лиц американского президента Дональда Трампа позволит перевести обсуждение в более конструктивное русло. Предстоящая встреча станет важным шагом в попытках найти точки соприкосновения по наиболее острым вопросам глобальной безопасности.

Ранее Трамп назвал маловероятной новую поездку специального посланника Стива Уиткоффа и своего зятя Джареда Кушнера на переговоры с Ираном. Глава Белого дома уточнил, что основную часть переговорного процесса можно провести на территории США.

Власть
Юрий Ушаков
Джаред Кушнер
Стив Уиткофф
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фицо оценил встречу с Путиным в Кремле
Перечислены самые востребованные в России профессии
Нарушение перемирия, удары по мирным жителям: как ВСУ атакуют РФ 10 мая
Фура с пчелами-нелегалами проникла в Россию
В Кремле поставили точку в отношении Армении к конфликту на Украине
Ушаков раскрыл, кто и зачем напрашивался в гости в Москву
«Мы ее выиграем»: Песков порассуждал об итогах СВО
Ушаков сообщил о попытках США согласовать перемирие к 9 Мая
Ушаков не согласился с тем, что США бросили переговоры по Украине
Ушаков назвал условие продвижения переговоров с Украиной
«Каких-то разъяснений»: Песков о позиции РФ по визиту Зеленского в Ереван
Песков назвал «ненормальными» антироссийские высказывания в Ереване
Ушаков допустил скорый визит Уиткоффа и Кушнера в Москву
Назван политик, который может представить ЕС на переговорах по Украине
Закрыл товарища: детдомовец стал Героем России посмертно, как это было
Песков оценил участие Армении в саммите ЕС
Ушаков рассказал, на что придется пойти Киеву в Донбассе
«Настанет время»: в МИД Армении ответили на слова Путина о «мягком разводе»
«Вспомнил КВН»: Ушаков о причинах появления «клоунского» указа Зеленского
Серийный драчун устроил четыре потасовки за день и получил 13 суток
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.