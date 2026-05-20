На Западе увидели намек на США в заявлении Си Цзиньпина CNN: Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес США на встрече с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал завуалированный выпад в адрес США, сообщает CNN. Американский телеканал связал заявления китайского лидера о гегемонии и односторонности с критикой политики Вашингтона.

Си Цзиньпин затронул тему нестабильной международной ситуации во время переговоров с Владимиром Путиным в Большом зале народных собраний в Пекине. По версии CNN, слова председателя КНР о расколе, односторонности и гегемонии в условиях хаотичной мировой обстановки можно трактовать как критику чрезмерного вмешательства США в международные процессы.

Ранее Путин заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Глава государства отметил, что страны работают на мирное дело и всеобщее процветание, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.