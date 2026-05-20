Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 мая 2026 в 12:02

На Западе увидели намек на США в заявлении Си Цзиньпина

CNN: Си Цзиньпин сделал завуалированный выпад в адрес США на встрече с Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин Председатель КНР Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом России Владимиром Путиным сделал завуалированный выпад в адрес США, сообщает CNN. Американский телеканал связал заявления китайского лидера о гегемонии и односторонности с критикой политики Вашингтона.

Си Цзиньпин намекнул на обостряющуюся международную ситуацию и сделал завуалированный выпад в адрес США, когда сел за стол переговоров с Путиным в Большом зале народных собраний, — говорится в материале.

Си Цзиньпин затронул тему нестабильной международной ситуации во время переговоров с Владимиром Путиным в Большом зале народных собраний в Пекине. По версии CNN, слова председателя КНР о расколе, односторонности и гегемонии в условиях хаотичной мировой обстановки можно трактовать как критику чрезмерного вмешательства США в международные процессы.

Ранее Путин заявил, что дружба Москвы и Пекина не направлена против кого-либо. Глава государства отметил, что страны работают на мирное дело и всеобщее процветание, а также вносят весомый вклад в решение насущных общемировых и региональных проблем. Именно так они выступают в защиту международного права и положений Устава ООН.

Мир
США
Китай
Си Цзиньпин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Погода в Москве в четверг, 21 мая: кратковременные дожди с грозами и жара
Онищенко раскрыл, стоит ли россиянам бояться смертоносного хантавируса
HR-эксперт раскрыла, в каких случаях можно уволиться без отработки
Трое россиян пострадали при ударе украинского дрона по автомобилю
Хинштейн раскрыл судьбу пострадавшей при ударе ВСУ женщины
Китаец не видел Путина 25 лет и преподнес ему редкий подарок
В Махачкале вспыхнула крыша пятиэтажки на площади 100 «квадратов»
ВС России получили новую задачу по защите россиян
РФС запустил в МАКСе сервис для зрителей суперфинала Кубка России
Привычка к комфорту: как дом формирует эмоциональное состояние
Стало известно, зачем Кушнер и Уиткофф могли решить посетить Россию
Врач рассказал, как предотвратить отеки ног в жаркую погоду
YouTube стал лидером антирейтинга в России
Врач перечислил симптомы лихорадки Эбола
Москвичей предупредили об «осенней погоде»
Австрия дала одно обещание после позора с надгробиями советских воинов
Кардиолог предупредила о последствиях жары
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне визита Путина в Китай
Российский актер собрал более полумиллиона штрафов за нарушение ПДД
Россия и Китай призвали Японию уничтожить химоружие
Дальше
Самое популярное
Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России
Общество

Распускается с мая по август ковром из белоснежных звездочек: многолетник для всех регионов России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.