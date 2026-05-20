Власти России могут принять закон о горных территориях В Минэкономразвития хотят предложить закон о развитии горных территорий

В России на федеральном уровне рассматривается необходимость принятия специального закона о развитии горных территорий, заявил депутат Госдумы РФ Алексей Лавриненко на 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) в Баку. По его словам, которые приводит Report, соответствующая инициатива разрабатывается в Минэкономразвития РФ.

Для решения такого сложного комплекса проблем должны быть сформированы соответствующие подходы и механизмы государственного и муниципального управления. Поскольку специфические природно-климатические условия жизни и хозяйственной деятельности в горах имеют постоянный характер, такими же постоянными должны быть и меры поддержки жизнедеятельности населения, — отметил депутат.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде заявил, что на портале «Госуслуги» может появиться опция самостоятельного запрета на входящие звонки из-за границы. Он уточнил, что правительство доработало соответствующий механизм. Пользователи смогут устанавливать такую блокировку аналогично самозапретам на кредиты и выпуск сим-карт.