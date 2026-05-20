На юге России беспилотник рухнул на детский сад В Ставрополе на детский сад упал неразорвавшийся беспилотник ВСУ

В Октябрьском районе Ставрополя неразорвавшийся украинский беспилотник упал на территорию детского сада, зацепившись за деревья, сообщил в своем Telegram-канале губернатор края Владимир Владимиров. По его словам, дрон задел верхушки деревьев, после чего его корпус разрушился.

Упавший БПЛА зацепился за верхушки деревьев. После этого его корпус разломился на несколько частей. Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты — на территорию детского сада. Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает, — сообщил он.

Боевая часть беспилотника уже обезврежена, на месте продолжают работать экстренные службы.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что украинский беспилотник нанес удар по корпусу детского сада. На месте удара обнаружены обломки БПЛА и следы возгорания, в корпусе выбиты окна. В результате атаки никто не пострадал.

До этого в Благовещенске воспитательница детского сада решила уйти с работы пораньше и для этого устроила ложное минирование. Женщина вставила чужую сим-карту в телефон, зарегистрировалась в мессенджере под ником «Твоя судьба» и отправила коллеге сообщения: «Заминировано», «Осталось 45 минут».