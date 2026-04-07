07 апреля 2026 в 15:49

Россиянин решил стать «конем» и отправился пешком в Бразилию

Житель Ставрополя отправился пешком в Бразилию, таща за собой самодельную тележку весом 300 кг, информирует Telegram-канал Mash. На путешественника пожаловались сотни водителей, которым он мешает на дорогах. Автолюбители требуют оштрафовать кочевника.

37-летний Александр решил покинуть Россию ради уединения в Латинской Америке. Тележку он смастерил в автосервисе Рязанской области. Мужчина привязал ее к себе тросом и двинулся в путь, за что и получил прозвище Конь.

Он ежедневно преодолевает от 15 до 30 километров. Погода постоянно меняется, но это не мешает его планам. Путешественник ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь, не курит и не ест мясо.

Ранее в Казахстане группа блогеров решила повысить популярность своих аккаунтов, закопав товарища в гробу во время прямого эфира в соцсетях. Поступок вызвал резкую негативную реакцию. Пользователи обвинили участников акции в бездумной погоне за популярностью и полном отсутствии ответственности.

Также российская блогерша Анастасия Буквецкая вызвала неоднозначную реакцию публики после того, как заявила о продаже своего ношеного белья за крупную сумму. Девушка рассказала, что недавно побывала в общественной бане. Неизвестный предложил купить ее трусы за 50 тыс. рублей.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Градовый ливень и холод до 0? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Бизнесмен из Калининграда предстанет перед судом за смерть разнорабочего
Почти 80 человек подхватили кишечную инфекцию в Дагестане
Журналист оценил значение визита Вэнса в Венгрию
«Часть издержек»: Вэнс о вмешательстве Киева в американские выборы
Бахрейн резко сменил риторику в новой резолюции по Ормузскому проливу
Россиянина посадили за госизмену
Мишустин заявил о новых возможностях за счет дисконта на российскую нефть
Спектаклю с Долиной «Мечты Фемиды» грозит оглушительное фиаско
Генерал раскрыл, что мешает Трампу нанести ядерный удар по Ирану
Раскрыта одна важная деталь разговора Орбана с Путиным
Серябкина призналась, почему до сих пор не общается с Темниковой
«Скидок не ждите»: война в Иране взвинтила цены на авиабилеты для россиян
Экс-замдиректора Росгвардии увеличили срок по делу о мошенничестве
Ветеринар ответил, как часто нужно мыть собаку
Художник Сафронов рассказал о прошедших выставках
«Боже, благослови великий народ»: Трамп сделал заявление о гибели Ирана
Россиянин решил стать «конем» и отправился пешком в Бразилию
Врач раскрыл, на лечение каких видов рака направлена российская онковакцина
Раскрыто, почему нельзя красить яйца на Пасху гуашью или косметикой
Дальше
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

