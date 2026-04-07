Россиянин решил стать «конем» и отправился пешком в Бразилию Житель Ставрополя запряг себя в повозку и отправился пешком в Бразилию

Житель Ставрополя отправился пешком в Бразилию, таща за собой самодельную тележку весом 300 кг, информирует Telegram-канал Mash. На путешественника пожаловались сотни водителей, которым он мешает на дорогах. Автолюбители требуют оштрафовать кочевника.

37-летний Александр решил покинуть Россию ради уединения в Латинской Америке. Тележку он смастерил в автосервисе Рязанской области. Мужчина привязал ее к себе тросом и двинулся в путь, за что и получил прозвище Конь.

Он ежедневно преодолевает от 15 до 30 километров. Погода постоянно меняется, но это не мешает его планам. Путешественник ведет здоровый образ жизни, не употребляет алкоголь, не курит и не ест мясо.

