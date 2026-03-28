ФСБ обнародовала кадры предотвращения теракта в Ставрополе

Опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения украинского агента в Ставрополе. Как передает РИА Новости, на кадрах видно, как диверсант под видом мирного жителя проводит разведку на улицах города, фотографируя здание правоохранительных органов.

В ролике также показана переписка с киевским куратором, который инструктирует агента и заверяет его в надежности самодельного взрывного устройства. После этого следует сам момент подрыва, в результате которого агент погибает. Завершается запись кадрами работы оперативников.

Ранее сообщалось, что в Ставрополе силовиками пресечена попытка совершения теракта, целью которого был сотрудник правоохранительных органов. 20-летний гражданин России, действовавший по указанию украинских спецслужб, погиб в момент задержания.

После этого в пресс-службе ФСБ уточнили, что украинские кураторы привели в действие взрывное устройство дистанционно в тот момент, когда исполнителя задерживали. В ведомстве отметили, что киевские спецслужбы нередко используют граждан России в качестве смертников для совершения терактов.