11 мая 2026 в 08:12

«Публично унижают какие-то финны»: Филиппо об угрозах Мерца России

Филиппо: Мерц угрожает России, игнорируя слабость немецкой армии

Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/imago-images.de/Global Look Press
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц угрожает России, забыв о слабости немецкой армии, заявил в эфире своего YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. По его словам, Берлин требует денег на оборону, хотя очевидно, что Москва не угрожает безопасности Европейского союза.

Мерц снова угрожает России, продолжая требовать от европейцев выделять все больше денег на оборону, а между тем его же армию публично унижают в прямом эфире какие-то финны, — отметил он.

Ранее канцлер Германии заявил, что намерен провести беседу со словацким премьером Робертом Фицо касательно его поездки в Москву на празднование Дня Победы. В частности, немецкий лидер подчеркнул значимость этого обсуждения, отметив, что сам он в это время праздновал День Европы в Стокгольме.

Также сообщалось, что вывод части американских войск из ФРГ мог стать ответом США на резкие высказывания Мерца и своего рода его унижением. По мнению журналистов, реакция на слова политика была предсказуемой и могла нанести долгосрочный ущерб интересам Германии. Источники отметили, что поведение Мерца могло быть воспринято Вашингтоном как недооценка позиции Белого дома.

