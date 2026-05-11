Россиянам раскрыли условия повышения пенсий работающим гражданам Работающим пенсионерам в 2026 году начислят максимум три балла ИПК

Работающие пенсионеры в августе 2026 года смогут рассчитывать на увеличение пенсионных выплат максимум на три балла индивидуального пенсионного капитала (ИПК), сообщила ТАСС профессор РЭУ им. Плеханова Юлия Финогенова. Это ограничение является законодательно установленным пределом для ежегодного перерасчета.

Если пенсионер зарабатывает значительно больше, система не учтет прибавку сверх установленного лимита. Для получения максимального коэффициента страховые взносы должны перечисляться с официального дохода не ниже определенного порога.

В 2026 году стоимость ИПК составляет 156,76 рубля. Таким образом, с учетом того, что три — максимальное число баллов, получить их можно при зарплате от 74 475 рублей, — пояснила эксперт.

В случае соответствия этим условиям размер ежемесячной пенсии гражданина увеличится на 470,28 рубля. Сложная формула расчета ИПК учитывает годовой доход, предельную базу взносов и индивидуальную часть страховых отчислений. Полученный результат умножается на десять, однако для работающих пенсионеров итоговый бонус все равно срезается до трех единиц. Данный механизм перерасчета происходит автоматически, поэтому пенсионерам не требуется подавать дополнительные заявления в социальные службы.

Ранее профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов заявил, что блогеры, которые буду вносить страховые взносы в Социальный фонд, могут рассчитывать на пенсию от 13,8 до 43,7 тыс. рублей в месяц. Размер выплат напрямую зависит от суммы отчислений и продолжительности стажа.