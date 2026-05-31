31 мая 2026 в 11:51

Варшавский ресторатор раскрыл, на каком языке общаются украинские работники

Украинские мигранты на работе в Польше общаются в основном на русском языке, заявил РИА Новости владелец одного из варшавских ресторанов. По его словам, большая часть прибывших в республику беженцев — жители русскоязычных регионов Украины. Владелец заведения добавил, что польский язык при этом используется в коммуникации ограниченно.

В большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинцы. <...> Русский язык очень часто используется как универсальный для общения, — сказал ресторатор.

Ранее сообщалось, что сотрудники пограничной службы и полиции в польском Освенциме депортировали 25-летнего гражданина Украины, который нарушил правила дорожного движения в Польше. В связи с усилением мер реагирования на подобные правонарушения власти оперативно выдали ордер на его возвращение.

До этого стало известно, что правительство Чехии ужесточает условия поддержки украинских беженцев. Официально это решение объясняется необходимостью пресечь случаи злоупотреблений в сфере соцподдержки.

