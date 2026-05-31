31 мая 2026 в 11:51

Премьер Дании сделала резкое заявление о давлении на Россию

Метте Фредериксен Фото: Kristian Tuxen Ladegaard Berg/Keystone Press Agency/Global Look Press
Европе необходимо усилить давление на Россию с помощью санкций, заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен в интервью Gazeta Wyborcza. Она также назвала Украину «первой линией обороны» Европы и призвала обеспечить ее оружием.

Мы должны оказать гораздо большее давление на Россию, как экономическое, так и политическое, путем введения дополнительных санкций, — сказала Фредериксен.

Премьер утверждает, что Запад заставил Украину воевать со связанными за спиной руками. Она призвала обеспечить украинские силы необходимым вооружением.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль выразила мнение, что страны ЕС вряд ли смогут согласовать кандидатуру на роль переговорщика с Россией. По ее словам, гораздо важнее, чтобы каждая европейская столица самостоятельно возобновила диалог с Москвой, поскольку найти кандидата, устраивающего все 27 стран, практически невозможно.

Политолог Дмитрий Солонников между тем заявил, что ЕС вынужден вести переговоры с Россией из-за нехватки нефти и газа. Однако главы стран объединения не намерены отказываться от ранее заявленной задачи нанести России стратегическое поражение.

