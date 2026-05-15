15 мая 2026 в 18:18

Названа реальная причина желания Евросоюза вести переговоры с Россией

Политолог Солонников: ЕС хочет вести переговоры с РФ из-за дефицита нефти и газа

Европейский союз хочет вести переговоры с Россией из-за дефицита нефти и газа, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. При этом, по его мнению, лидеры ЕС не откажутся от ранее озвученной цели нанесения стратегического поражения РФ.

В Европе сейчас крайне сложная ситуация с энергоресурсами: им нужно искать новые источники пополнения запасов нефти и газа в связи с остановкой транзита через Ормузский пролив. В Европе есть силы, которые ранее выступали за контакты с Россией, и они могут получить новый импульс для активизации своей деятельности. Но это никак не говорит о том, что в Европе позитивно начнут относиться к России. Стратегическое поражение, которое Европа собирается нанести России, с повестки дня не снимается, ― сказал Солонников.

Политолог предположил, что разговор от имени ЕС будут вести политики, которые продвигают антироссийскую риторику. Он добавил, что, по мнению европейских лидеров, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер такой позиции не придерживается.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что лидеры Евросоюза опасаются за свою безопасность после ареста бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака по делу о коррупции. По его словам, глава США Дональд Трамп при желании может раскрыть больше деталей о финансовых махинациях Киева.

Софья Якимова
Александр Ефимов
Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада
Цветет с июля до ноября россыпью золотистых ромашек: многолетник для всех регионов России
