Названа реальная причина желания Евросоюза вести переговоры с Россией

Европейский союз хочет вести переговоры с Россией из-за дефицита нефти и газа, заявил NEWS.ru политолог Дмитрий Солонников. При этом, по его мнению, лидеры ЕС не откажутся от ранее озвученной цели нанесения стратегического поражения РФ.

В Европе сейчас крайне сложная ситуация с энергоресурсами: им нужно искать новые источники пополнения запасов нефти и газа в связи с остановкой транзита через Ормузский пролив. В Европе есть силы, которые ранее выступали за контакты с Россией, и они могут получить новый импульс для активизации своей деятельности. Но это никак не говорит о том, что в Европе позитивно начнут относиться к России. Стратегическое поражение, которое Европа собирается нанести России, с повестки дня не снимается, ― сказал Солонников.

Политолог предположил, что разговор от имени ЕС будут вести политики, которые продвигают антироссийскую риторику. Он добавил, что, по мнению европейских лидеров, экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер такой позиции не придерживается.

