15 мая 2026 в 17:23

В ГД ответили, почему в ЕС активно начали искать переговорщика с Россией

Депутат Чепа: лидеры Евросоюза боятся преследования после задержания Ермака

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидеры Евросоюза опасаются за свою безопасность после ареста бывшего главы офиса президента Украины Андрея Ермака по делу о коррупции, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, глава США Дональд Трамп при желании может раскрыть больше деталей о финансовых махинациях Киева.

Ситуация с Ермаком сильно осложнила жизнь [Владимиру] Зеленскому (президент Украины. — NEWS.ru). Мы понимаем, что в любой момент может появиться гораздо больше информации о финансовых махинациях, если этого захочет Трамп. В таком случае могут пострадать все европейские политические деятели, которые были связаны с украинским президентом. Отчасти это те, кто участвовал в махинациях, а также те, кто обнимался и целовался с ним. Поэтому я думаю, что сегодняшняя ситуация заставила многих напрячься, и, опасаясь за свою безопасность, они сторонятся Зеленского и ожидают, что будет дальше, — пояснил Чепа.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что решение, кто станет посредником в будущих переговорах с Россией по вопросу Украины, останется за странами Европы. По его словам, для начала диалога необходимо, чтобы обе стороны проявили готовность к нему.

Европа
Украина
Евросоюз
Андрей Ермак
Дональд Трамп
Максим Кирсанов
Софья Якимова
Александр Ефимов
