Европа сама определит, кто будет посредником на возможных переговорах с РФ по ситуации на Украине, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. Он добавил, что «готовность к диалогу требует обоюдного желания сторон», передает The Guardian.

Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени, — сказал Мерц.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что европейские лидеры должны предоставить бывшему канцлеру Германии Герхарду Шредеру мандат на ведение переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта на Украине. Главное сейчас, по мнению эксперта, чтобы Берлин, Париж и Лондон согласились на такой шаг.

Также профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен сообщил о необходимости как можно более быстрого начала переговоров Запада с Россией. Он отметил, что на этом фоне европейские политические элиты создают дополнительные препятствия для диалога.