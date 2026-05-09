09 мая 2026 в 05:05

Запад призвали срочно начать переговоры с Россией

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил о необходимости как можно более быстрого начала переговоров Запада с Россией. На YouTube-канале он отметил, что на этом фоне европейские политические элиты создают дополнительные препятствия для диалога.

Эксперт передал смысл своих слов о том, что США пытались использовать Украину как инструмент, а после неудачи, по его оценке, часть ответственности перекладывается на Европу. По его мнению, Европа показывает слабость и не готова к прямому диалогу с Россией, что усиливает риски для ее безопасности.

Диесен добавил: текущая ситуация требует практических шагов и перехода к переговорам с Москвой. Он считает, что без этого Европа продолжит сталкиваться с политическими и стратегическими проблемами.

Ранее председатель Евросовета Антониу Кошта заявил: Евросоюз готовится к проведению возможных переговоров с Украиной. Он подчеркнул, что общается с представителями государств — членов объединения, чтобы определить актуальные темы.

