Украинские кураторы сами расправились с исполнителем теракта в Ставрополе ФСБ: кураторы из Киева подорвали исполнителя теракта в Ставрополе при задержании

Украинские кураторы дистанционно подорвали исполнителя теракта в Ставрополе при задержании, заявили ТАСС в пресс-службе ФСБ России. В ведомстве подчеркнули, что спецслужбы Киева часто используют россиян для совершения терактов в качестве смертников.

При задержании диверсанта <...> украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил несовместимые с жизнью ранения, — отметили правоохранители.

Ранее в ФСБ сообщили, что силовики предотвратили теракт в Ставрополе против сотрудника правоохранительных органов. По данным службы, 20-летний россиянин, действовавший по заданию украинских спецслужб, погиб при задержании. Установлено, что молодой человек связался с куратором через мессенджер, собирал сведения о правоохранителе и его родных, а также извлек из тайника самодельное взрывное устройство для подрыва машины.

Кроме того, украинские спецслужбы склонили жителя Кубани к подготовке теракта на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске. 21-летнего местного жителя завербовали телефонные аферисты: сначала он отправил средства на «безопасный счет», а затем с ним вышли на связь лжеполицейские.