25 марта 2026 в 11:23

Украинские спецслужбы склонили россиянина к теракту через мошенников

В Новороссийске пресекли теракт спецслужб Украины на базе университета МВД

Украинские спецслужбы заставили жителя Кубани готовить теракт на учебной базе Краснодарского университета МВД России в Новороссийске, рассказали РИА Новости в региональном УФСБ. Юношу завербовали телефонные мошенники, сначала 21-летний местный житель перевел деньги на «безопасный счет», а потом с ним связались лжесотрудники полиции.

Под предлогом непривлечения к уголовной ответственности за финансирование ВСУ склонили к совершению противоправных действий. В этих целях куратор передал исполнителю координаты расположения интересующих объектов учебной базы, инструктировал об особенностях проникновения на территорию базы, а также приготовления зажигательной смеси, — говорится в сообщении.

Обвиняемый выполнил все указания кураторов, но не успел довести свою преступную деятельность до конца, поскольку был задержан сотрудниками УФСБ.

Ранее СК Москвы ходатайствовал об аресте 20-летней студентки московского колледжа, обвиняемой в дерзком нападении на 59-летнюю женщину. Девушку завербовали украинские мошенники, которые убедили ее поучаствовать в спецоперации по борьбе с «иноагентами».

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

