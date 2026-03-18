Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком

Следствие потребовало арестовать напавшую на москвичку студентку с молотком

Следственный комитет ходатайствовал об аресте 20-летней студентки московского колледжа, обвиняемой в дерзком нападении на 59-летнюю женщину, сообщили ТАСС в ГСУ СК России по Москве. Аферисты убедили студентку, что она выполняет секретную миссию по ликвидации опасных иноагентов ради государственной безопасности.

В ходе допроса обвиняемая не признала вину в совершении инкриминируемого преступления, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, что девушку завербовали украинские мошенники. При этом пострадавшая пенсионерка не смогла предположить, почему злоумышленники выбрали в качестве цели именно ее. Нападавшая и жертва не знали друг друга.

Вооруженная молотком и перцовым баллончиком обвиняемая 14 марта пришла к квартире жертвы на улице Академика Анохина. При открытии двери она распылила газ и попыталась нанести удары, однако была оперативно обезврежена родственниками потерпевшей.

18 марта Никулинский районный суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать личности кураторов.