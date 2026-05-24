24 мая 2026 в 10:41

Попытка мужчины забрать товары на ПВЗ под залог обернулась арестом

Житель Кемерово на ПВЗ требовал товары под залог телефона и получил срок

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Суд в Кемерово назначил семь суток ареста местному жителю после конфликта в пункте выдачи заказов, передает РИА Новости. Как следует из материалов суда, мужчина устроил скандал после того, как ему отказали в выдаче товаров под залог мобильного телефона.

После отказа мужчина, у которого при себе не было денег, начал нецензурно ругаться и агрессивно себя вести. Прибывшие на место полицейские попытались его успокоить, однако он не реагировал на замечания, вступал в споры, хватался за форму сотрудников и оказывал сопротивление. Согласно материалам дела, в отношении мужчины составили протокол о мелком хулиганстве с неповиновением законным требованиям представителя власти.

Ранее сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали пьяного жителя Красноярского края, напавшего с канцелярским ножом на сотрудницу пункта выдачи заказов. В ходе ссоры он нанес ей по лицу порез и скрылся.

До этого в поселке Коммунарка на бульваре Веласкеса мужчина поджег пункт выдачи заказов, расположенный в подвальном помещении жилого дома. После его тело обнаружили рядом с многоэтажкой.

