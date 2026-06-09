На Кемерово-сити обрушилась грязевая лавина

Грязевая лавина обрушилась на Кемерово-сити из-за дождя, сообщает «Сiбдепо». О затопленной дороге сообщили очевидцы.

Сообщается, что пласт земли, упавший со склона, преградил путь автомобилистам. Один из водителей, не успев затормозить, влетел на машине в мокрый грунт.

Специалисты городской администрации подтвердили факт происшествия. Для расчистки дороги отправили специальную технику, на уборку специалисты потратили всю ночь.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде местные жители заметили трещины на склоне у набережной Федоровского, за сползанием грунта наблюдают специалисты. Работы по восстановлению проведут, когда в городе закончатся дожди и высохнет грунт, таким образом можно будет избежать возникновения оползня.