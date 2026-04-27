В Нижнем Новгороде заметили трещину на склоне у набережной

В Нижнем Новгороде местные жители заметили трещины на склоне у набережной Федоровского, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу районной администрации. За сползанием грунта следят специалисты.

Сообщается, что работы по восстановлению проведут, когда в городе закончатся дожди и высохнет грунт. Таким образом можно будет избежать возникновения оползня.

Ранее глава Кайтагского района Запир Гасанов рассказал, что в дагестанском селе Кирки один человек числится пропавшим без вести. По его словам, гражданина не могут найти после оползня, сошедшего из-за обильных дождей.

До этого сообщалось, что в Сочи жителям многоэтажного дома, к которому вплотную подошел оползень, посоветовали ждать «реальной угрозы». Режим повышенной готовности уже ввели в зоне схода.