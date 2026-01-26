Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:38

В администрации Сочи ответили, расселят ли многоэтажку рядом с оползнем

Администрация Сочи: жителей многоэтажки возле оползня переселят при угрозе

Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press
В Сочи жителям многоэтажного дома, к которому вплотную подошел оползень, посоветовали ждать «реальной угрозы», сообщает 360.ru со ссылкой на представителя городской администрации. По его словам, только в этом случае людей переселят. Собеседник издания отметил, что сейчас трогать склон нецелесообразно, остается только контролировать ситуацию.

Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят, — сообщает издание со ссылкой на слова представителя городской администрации.

Режим повышенной готовности уже ввели в зоне схода. Собеседник издания отметил, что сейчас жизни местного населения ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что мощный оползень сошел утром 25 января в Сочи, заблокировав движение по дорогам. Ситуация оказалась наиболее сложной для проживающих в комплексе «Министерские озера» — выезд с территории их дома оказался полностью перекрыт.

Сочи
оползни
жители
дома
