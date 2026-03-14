14 марта 2026 в 04:22

«Волосы дыбом»: Мирошник допустил отмену моратория на казнь для военных ВСУ

Мирошник: для военных преступников из ВСУ могут отменить мораторий на казнь

Родион Мирошник
В отношении военных преступников из Вооруженных сил Украины может быть отменен мораторий на смертную казнь, заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, некоторые вещи нельзя простить, в частности, насилие над мирными жителями, от которого порой «волосы дыбом».

Когда человек рассказывает: «Ну, вы знаете, я увидел группу людей, которые собирались эвакуироваться, просто уехать из зоны военных действий. — И что ты сделал? — Я их расстрелял». Понимаете, такого рода вещи не могут быть прощены. <…> Я не исключаю ужесточения законодательства, потому что в этой ситуации далеко не всем нужно очень лояльно относиться к их праву на жизнь, когда они лишили жизни десятки, а то и сотни людей, — сказал дипломат.

Также Мирошник отметил, что список военных преступлений, предусматривающий возможность амнистии, короток, и за тяжкие военные преступления амнистии не будет. Он подчеркнул, что амнистия может быть применена к мобилизации или участии в вооруженных формированиях, однако изверги, которые убивали и насиловали, такого варианта не получат.

До этого Мирошник сообщил, что за минувшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 14 мирных россиян и 127 получили ранения различной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших девять детей, самому младшему из которых девять месяцев. Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений становились атаки беспилотников ВСУ.

Родион Мирошник
