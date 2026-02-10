Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю Мирошник: 14 россиян погибли и 127 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

За минувшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 14 мирных россиян и 127 получили ранения различной степени тяжести, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших девять детей, самому младшему из которых — девять месяцев.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 127 мирных жителей: ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек. <…> Самому младшему пострадавшему всего пять месяцев, — отметил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений становились атаки беспилотников ВСУ. За неделю от них пострадали 92 человека, что составляет около 72% от общего числа. Кроме того, в нескольких регионах фиксировались подрывы мирных жителей на украинских взрывных устройствах.

Посол особенно обратил внимание, что украинские войска наносили удары по российским медицинским учреждениям, нарушая нормы международного гуманитарного права. В пример он привел ракетный удар по ЦРБ в поселке Глинищево Брянской области и атаку на больнице в Новой Каховке Херсонкой области.

Ранее Мирошник сообщал, что Украина переместила в Киев военные производства, склады и координационные центры. Он также напомнил, что такие объекты являются законной целью для России, потому по украинской столице и наносятся удары.