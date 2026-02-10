Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 08:44

Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю

Мирошник: 14 россиян погибли и 127 пострадали от обстрелов ВСУ за неделю

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

За минувшую неделю от обстрелов ВСУ погибли 14 мирных россиян и 127 получили ранения различной степени тяжести, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших девять детей, самому младшему из которых — девять месяцев.

За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 127 мирных жителей: ранены 113 человек, в том числе девять несовершеннолетних, погибли 14 человек. <…> Самому младшему пострадавшему всего пять месяцев, — отметил Мирошник.

Дипломат подчеркнул, что чаще всего причиной гибели или ранений становились атаки беспилотников ВСУ. За неделю от них пострадали 92 человека, что составляет около 72% от общего числа. Кроме того, в нескольких регионах фиксировались подрывы мирных жителей на украинских взрывных устройствах.

Посол особенно обратил внимание, что украинские войска наносили удары по российским медицинским учреждениям, нарушая нормы международного гуманитарного права. В пример он привел ракетный удар по ЦРБ в поселке Глинищево Брянской области и атаку на больнице в Новой Каховке Херсонкой области.

Ранее Мирошник сообщал, что Украина переместила в Киев военные производства, склады и координационные центры. Он также напомнил, что такие объекты являются законной целью для России, потому по украинской столице и наносятся удары.

Россия
МИД РФ
послы
Родион Мирошник
жертвы
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия и США могут заключить торговое соглашение на $2 трлн
В России появится новый способ заселения в отели
В МИД России назвали обязательный пункт мирного договора по Украине
Карасин раскрыл залог успеха российских дипломатов
Пациентам гастроэнтерологии дали важный совет по питанию в Масленицу
Арестович разнес Зеленского за вранье о потерях ВСУ
Популярная сеть ресторанов зарегистрировала товарный знак в России
«Впереди еще большая дистанция»: Лавров оценил переговоры по Украине
Мирошник раскрыл количество жертв ударов ВСУ за неделю
Лавров призвал не очаровываться действиями Трампа без мира на Украине
Лавров указал на злоупотребление положением доллара со стороны США
Столичная налоговая прикрыла издательство иноагентов
Назван эффективный способ защиты регионов России от обстрелов HIMARS
Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 11%
В Китае рассказали, как рыбаки с Хоккайдо отвечают за антиросийские санкции
Вода в России подорожала в два раза: что будет дальше
В Анапе после землетрясения дома пошли трещинами
Легковушка провалилась под лед в Иркутской области
Названы витамины и минералы, усиливающие действие цинка
«Путь в никуда»: в Совфеде вступились за международное право
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен
Общество

Дело о продаже органов в больнице Петербурга: что известно, кто причастен

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.