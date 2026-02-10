Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 07:21

«Туда и прилетает»: Мирошник назвал новые законные цели ВС РФ на Украине

Мирошник: ВСУ стянули в Киев военные производства

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Украина переместила в Киев военные производства, склады и координационные центры, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Украины Родион Мирошник. Он также напомнил, что такие объекты являются законной целью для России.

Украина стянула в Киев огромное количество военных производств, складов, координационных центров, которые являются абсолютно легальными военными целями. Поэтому туда и прилетает. Удар не нацелен на гражданское население, — подчеркнул он.

Мирошник добавил, что Киев, напротив, не заботится о жизни мирных жителей. Так, власти страны стремятся напугать население РФ и сформировать невыносимые условия для жизни гражданского населения.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что армия России уже вторую неделю демонстрирует значительный прогресс в ходе СВО. Он уточнил, что основные достижения зафиксированы на Запорожском направлении и западных рубежах Донецкой Народной Республики. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Также в МО РФ сообщили, что российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Украина
Родион Мирошник
ВС РФ
Россия
