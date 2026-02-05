Зимняя Олимпиада — 2026
05 февраля 2026 в 12:19

Российские ракеты обрушились на объекты энергетики на Украине

Российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики, используемым ВСУ

Российские войска ударили по объектам транспорта и энергетики на Украине, которые используются в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, удары наносились с помощью авиации, БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что также были поражены места сборки и запуска БПЛА, склады с оружием, а также пункты дислокации украинских военных и иностранных наемников. Всего за сутки удары были нанесены в 148 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили управляемую авиационную бомбу и 381 беспилотный аппарат самолетного типа. Также системам ПВО удалось перехватить девять снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

Россия
Минобороны РФ
удары
Украина
энергетика
