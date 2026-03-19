К папе римскому обратились по вопросу российского археолога ОП РФ: папу римского призвали обратить внимание на задержание археолога Бутягина

Папу римского Льва XIV попросили обратить внимание на ситуацию вокруг задержанного в Польше российского археолога Александра Бутягина, пишет РИА Новости со ссылкой на Общественную палату РФ. Письмо направил президент благотворительного фонда «Наши соотечественники» Владлен Гоциридзе.

Обращение инициировано комиссией ОП РФ по безопасности. Авторы письма призывают понтифика повлиять на то, чтобы экстрадиционное производство в Польше осуществлялось без политической подоплеки и давления.

С глубоким уважением и надеждой, вдохновляемые долгой традицией защиты человеческого достоинства и справедливости Католической церкви, мы обращаемся к вам в связи с тревожной ситуацией, сложившейся вокруг российского археолога Александра Бутягина, — говорится в тексте письма.

Бутягин, заведующий сектором отдела античного мира Эрмитажа, был задержан в Польше по запросу Украины, обвинившей его в незаконных археологических поисках в Крыму. Окружной суд Варшавы решил экстрадировать ученого. Он отвергает обвинения и предупреждает, что выдача Киеву создает угрозу его жизни и здоровью.

Ранее сообщалось, что международное заступничество и солидарность от польских историков ничем не помогли российскому ученому в суде. Научный сотрудник Института археологии РАН Николай Сударев усомнился, что гуманитарные организации вообще могли повлиять на исход дела, так как процесс носит выраженный политический подтекст, игнорирующий объективные факты.