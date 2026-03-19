В Ставрополье при атаке БПЛА пострадала женщина

Жительница Кочубеевского округа пострадала при падении осколков беспилотника на ее дом, сообщил в Telegram-канале губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. С ней работают медики. Несмотря на то, что важная инфраструктура не пострадала, но атака привела к разрушениям в жилом секторе.

В Невинномысске зафиксированы повреждения остекления и фасадов нескольких зданий, на месте происшествия уже работают экстренные службы и профильные ведомства. Глава региона призвал жителей не приближаться к подозрительным объектам и выразил благодарность бойцам противовоздушной обороны за оперативную работу.

Поручил главе округа Олегу Анатольевичу Борзову оказать людям помощь в устранении последствий происшествия, — добавил губернатор.

Атаке также подверглась Ростовская области. Силы ПВО перехватили БПЛА над Таганрогом, при падении обломков в многоквартирном доме выбило окна в одной из квартир. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что пострадавших нет.