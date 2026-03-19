19 марта 2026 в 07:40

«Страх перед папой Трампом»: Дмитриев высмеял выступление генсека НАТО

Дмитриев назвал реакцию Рютте страхом перед недовольством Трампа

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испугался недовольства президента США Дональда Трампа из-за отказа Альянса помочь в войне против Ирана, заявил спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал выступление Рютте на пресс-конференции, где тот уклонился от ответа на вопрос о намеках Трампа на возможный выход США из НАТО в связи с нежеланием союзников помогать Вашингтону.

НАТО не смогло помочь США. Рютте боится, что «папа Трамп» будет недоволен. Словесная поддержка, но без действий, — написал Дмитриев.

Ранее генсек Альянса выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы. При этом Рютте признал, что не может оценить, чем закончится военная операция. Он отметил, что кампания находится на начальном этапе.

Позже Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания хотят шантажировать президента США Дональда Трампа по вопросу Ормузского пролива. Глава Российского фонда прямых инвестиций предупредил, что такая линия поведения способна обернуться бумерангом для самих инициаторов.

На Западе раскрыли коварный план Европы для мести Венгрии
Украинские мошенники сметают российские сим-карты с маркетплейсов
Москвичей предупредили о перекрытиях движения в центре города
В Ставрополье при атаке БПЛА пострадала женщина
Устроивший демарш глава NCTC рассказал о реальной угрозе безопасности США
Раскрыта истинная причина атаки Израиля на Южный Парс
В РПЦ назвали дату Пасхи в 2026 году
Синоптик заявил о температурной аномалии в Москве 19 марта
«Вышли из-под контроля»: устроивший демарш глава NCTC дал Трампу совет
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 марта: инфографика
Российские ученые раскрыли секрет производства материала для электроники
БПЛА «крошат» защиту ВСУ, голодающие бойцы: новости СВО к утру 19 марта
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 138 БПЛА
Россиянам раскрыли секретную фразу, которая спасет от мошенников в Стамбуле
Гостеприимные тайцы предприняли коварный шаг против израильских туристов
«Страх перед папой Трампом»: Дмитриев высмеял выступление генсека НАТО
Губернатор рассказал о последствиях атаки дронов на Ростовскую область
Психолог объяснила, по каким признакам можно определить мужскую измену
Стерли укрепрайоны ВСУ точными ударами: успехи ВС РФ к утру 19 марта
Стало известно о новых фигурантах дела о хищениях в «Калашникове»
Дальше
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
