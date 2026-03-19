Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте испугался недовольства президента США Дональда Трампа из-за отказа Альянса помочь в войне против Ирана, заявил спецпредставитель президента и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети Х. Так он прокомментировал выступление Рютте на пресс-конференции, где тот уклонился от ответа на вопрос о намеках Трампа на возможный выход США из НАТО в связи с нежеланием союзников помогать Вашингтону.

НАТО не смогло помочь США. Рютте боится, что «папа Трамп» будет недоволен. Словесная поддержка, но без действий, — написал Дмитриев.

Ранее генсек Альянса выступил в поддержку действий американского лидера Дональда Трампа против Ирана. Он также заявил, что Тегеран якобы был близок к тому, чтобы стать угрозой для Европы. При этом Рютте признал, что не может оценить, чем закончится военная операция. Он отметил, что кампания находится на начальном этапе.

Позже Дмитриев заявил, что ЕС и Великобритания хотят шантажировать президента США Дональда Трампа по вопросу Ормузского пролива. Глава Российского фонда прямых инвестиций предупредил, что такая линия поведения способна обернуться бумерангом для самих инициаторов.