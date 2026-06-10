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10 июня 2026 в 12:54

Наступление ВС РФ на Харьков 10 июня: штурм Казачьей Лопани, десятки убитых

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 июня 2026 года, как развивается наступление, правда ли начался штурм Казачьей Лопани, где ВСУ оставили десятки убитых?

Наступление ВС России на Харьков 10 июня, десятки убитых

Российские войска ударили по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Карасевки, Избицкого, Рубежного, Новоалександровки, Харькова, Веселого, Казачьей Лопани и села Уды, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

Дислоцированная в гостинице «Биг-Хаус» в Чугуеве 39-я бригада морской пехоты ВСУ понесла существенные потери в результате комплексного огневого поражения, утверждает источник.

Российские войска, по сведениям канала, наступают в направлении Казачьей Лопани, идут бои на окраинах поселка, штурмовики ВС РФ зачищают подвалы некогда жилых домов и прилегающие леса.

«На Волчанском направлении штурмовые подразделения ГрВ „Север“ продвинулись на 14 участках до 600 метров. Стрелковые бои идут в Охримовке и Лосевке, в окрестностях сел и лесах Волчанского района. <...> ТОС [ударили] по позициям 127-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе села Хрипуны», — говорится в сообщении.

На Великобурлукском направлении, пишет источник, ВС РФ ведут бои в лесах около Петро-Ивановки, за сутки «северяне» продвинулись на двух участках до 300 метров, в ходе перестрелки взят в плен военнослужащий 3-й тяжелой мехбригады ВСУ — ТОС ударили по опорному пункту этого подразделения в районе Колодезного.

С 1 мая более полусотни человек из 1-го погранотряда числятся пропавшими без вести в районе сел Землянки и Бударки Харьковской области, утверждает канал со ссылкой на публикации родственников украинских военных.

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети

Потери украинской стороны в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более 80 человек; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении ВС РФ продолжают развивать наступление в Купянске-Узловом. В Купянске есть продвижение на юге и в центре города. На Волчанском — южнее Волчанска и на юге от Покаляного. Российские войска вошли на окраину Казачьей Лопани», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев пишет, что на Купянском участке «ВСУ признают продвижение ВС РФ в южной и центральной части Купянска». На фоне дефицита украинской пехоты российские войска расширяют присутствие и организуют эвакуацию гражданских, утверждает политик. На восточном берегу позиционные бои в районе Купянска-Узлового, добавил Царев.

«На Харьковском направлении не стихают бои в районе Лосевки и Охримовки. ВС РФ на плацдарме у Ветеринарного приступили к штурму Казачьей Лопани и закрепляются на северных окраинах этого поселка», — считает экс-нардеп.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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