В Госдуме рассказали, как быстро Европа может забыть Украину Депутат Картаполов: ЕС забудет об Украине за несколько часов, когда РФ победит

Европа забудет об Украине за несколько часов, когда Россия победит, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас ЕС находится в глубочайшем экономическом кризисе, поэтому ни о какой помощи в восстановлении Украины речи нет.

Как только Россия победит, об Украине забудут сразу в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив. Они все, что можно было оттуда вытащить, по большому счету уже вытащили. И больше там взять нечего, но это в самой Украине, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.