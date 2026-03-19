19 марта 2026 в 07:25

В Госдуме рассказали, как быстро Европа может забыть Украину

Депутат Картаполов: ЕС забудет об Украине за несколько часов, когда РФ победит

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Европа забудет об Украине за несколько часов, когда Россия победит, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, которые приводит ТАСС, сейчас ЕС находится в глубочайшем экономическом кризисе, поэтому ни о какой помощи в восстановлении Украины речи нет.

Как только Россия победит, об Украине забудут сразу в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив. Они все, что можно было оттуда вытащить, по большому счету уже вытащили. И больше там взять нечего, но это в самой Украине, — отметил он.

Ранее китайские аналитики заявили, что президент России Владимир Путин нанес удар на опережение по Европе словами о немедленном прекращении поставок газа в ЕС, пока там готовили новый пакет антироссийских санкций. По их словам, на фоне ближневосточного кризиса и дефицита топлива прекращение поставок из России может спровоцировать еще больший рост цен на энергоносители в Европе.

Также глава РФПИ Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в Североатлантическом альянсе Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем ПВО.

Андрей Картаполов
Украина
Европа
Россия
