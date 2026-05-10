НАТО обсуждает с одной страной космическое сотрудничество

НАТО рассматривает возможность кооперации с Японией для реализации проекта по космическому реагированию Starlift, передает издание Nikkei. Среди других государств журналисты отметили Южную Корею, Австралию и Новую Зеландию.

По данным газеты, НАТО рассматривают совместное использование площадок для запуска спутников с Японией и другими партнерами. Они планируют оперативно сменить спутники, которые могут выйти из строя.

Как отмечает Nikkei, японское руководство положительно оценивает перспективу присоединения к инициативе. Участие в проекте Starlift, по мнению Токио, позволит расширить возможности реагирования в случае возникновения потенциальных угроз.

