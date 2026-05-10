В России начнут строить первый частный космодром Space Energy начнет строить первый частный космодром в 2026 году

Российская частная космическая компания Space Energy планирует до конца 2026 года начать возводить собственный космодром, передает РИА Новости. Он будет построен в Приморском крае и запускать сверхлегкие ракеты.

Уже в 2026 году компания планирует начать строительство и ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок. В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться уже в этом же году — с территории первого частного космодрома страны, — говорится в сообщении.

Космодром получит название «Приморский». С него планируется запускать разработанную компанией сверхлегкую ракету-носитель «Орбита». Ракета сможет выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 600–800 км.

