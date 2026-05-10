День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 мая 2026 в 03:39

В России начнут строить первый частный космодром

Space Energy начнет строить первый частный космодром в 2026 году

Фото: Роскосмос/Сергей Корсаков
Подписывайтесь на нас в MAX

Российская частная космическая компания Space Energy планирует до конца 2026 года начать возводить собственный космодром, передает РИА Новости. Он будет построен в Приморском крае и запускать сверхлегкие ракеты.

Уже в 2026 году компания планирует начать строительство и ввести в эксплуатацию одну из стартовых площадок. В случае соблюдения графика работ первый в истории России запуск частной ракеты в космос может состояться уже в этом же году — с территории первого частного космодрома страны, — говорится в сообщении.

Космодром получит название «Приморский». С него планируется запускать разработанную компанией сверхлегкую ракету-носитель «Орбита». Ракета сможет выводить до 250 кг полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 150 кг на солнечно-синхронную орбиту высотой 600–800 км.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса рассказали, как подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Заявителю нужно заранее подготовить пакет документов.

Космос
Россия
строительство
ракеты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный пожар вспыхнул возле аэропорта Шарль-де-Голль в Париже
Япония подтвердила визит чиновников в Россию
Названы новые экзотические направления для россиян
Мольбы к зрителям, потеря популярности, бедность: где сейчас Нурлан Сабуров
В России начнут строить первый частный космодром
Экс-депутат Риги рассказал о военной и идеологической роли Прибалтики
Названы регионы России, где получают более 1 млн рублей
Сабуров признался, что провалил экзамен по русскому языку
Россиянам напомнили, как избежать кишечных инфекций в теплый сезон
Синоптик рассказал, когда в Москву придет лето
Евросоюз передумал участвовать в переговорах по Украине
Москвичей ждет потепление с дождями
В Минобрнауки назвали дату старта приема в российские вузы
Лодка с пассажирами взорвалась в Майами
Пассажирский самолет сбил человека на взлетной полосе
Израиль создал секретную базу в Ираке
ВОЗ назвала отличия хантавируса от коронавируса
В Киеве неизвестный открыл стрельбу у жилого комплекса
«Самоорганизуются в концлагерь»: Захарова высказалась о словах Мерца
Россия и Китай готовы сделать шаг в нефтегазовом сотрудничестве
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Европа

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Москва

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.