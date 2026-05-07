07 мая 2026 в 15:23

Россиянам рассказали, как подать заявку в отряд космонавтов

В пресс-службе Роскосмоса рассказали, как подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Заявителю нужно заранее подготовить пакет документов. После этого пользователю нужно перейти на специальную страницу сервиса, авторизоваться и пройти короткий опрос. Далее кандидату предложат проверить личные данные, перейти к заполнению заявления и загрузить документы в электронном формате. На финальном этапе потребуется подтвердить передачу данных.

Ранее пресс-служба проектного офиса Года единства народов РФ сообщила, что в космос отправили коллекцию из 89 знаковых песен, ставших частью музыкальной истории России. Она включает в себя произведения, посвященные разным регионам России в различные исторические периоды, а также хиты Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Леонида Агутина и Анжелики Варум. Отмечается, что длительность песен в коллекции составляет около пяти часов.

