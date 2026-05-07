Россиянам рассказали, как подать заявку в отряд космонавтов Роскосмос объяснил порядок подачи заявки на участие в отборе в отряд космонавтов

В пресс-службе Роскосмоса рассказали, как подать заявку на участие в отборе в отряд космонавтов. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги».

Заявителю нужно заранее подготовить пакет документов. После этого пользователю нужно перейти на специальную страницу сервиса, авторизоваться и пройти короткий опрос. Далее кандидату предложат проверить личные данные, перейти к заполнению заявления и загрузить документы в электронном формате. На финальном этапе потребуется подтвердить передачу данных.

