Почти 90 культовых российских песен отправили в космос

Коллекцию из 89 знаковых песен, ставших частью музыкальной истории России, отправили в космос, сообщает UNTZ со ссылкой на пресс-службу проектного офиса Года единства народов РФ. Там отметили, что запуск произошел при поддержке «Роскосмоса».

При поддержке «Роскосмоса» и Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС космонавтам «Роскосмоса» передана коллекция из 89 популярных клипов, которые представляют музыкальный ландшафт нашей страны, — говорится в публикации.

Отмечается, что коллекция длится около пяти часов. Она включает в себя произведения, посвященные разным регионам России в различные исторические периоды, а также хиты Димы Билана, Сергея Лазарева, Николая Баскова, Леонида Агутина и Анжелики Варум.

Ранее в NASA заявили, что запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.

Помимо этого, в NASA отметили, что к МКС направился грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman в рамках миссии CRS-24. Старт состоялся утром 11 апреля с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.