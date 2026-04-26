Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 апреля 2026 в 10:21

В NASA восхитились запуском ракеты «Союз-2.1а»

В NASA сочли безупречным запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-34»

Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-34» к Международной космической станции оказался безупречным, заявили в NASA. Там также отметили, что процесс прошел без сбоев, все этапы старта выполнены штатно.

Запуск был безупречным, ступени «Союза» отработали идеально, доставив «Прогресс» на предварительную орбиту, — сообщили в американском ведомстве.

Ранее в NASA заявили о готовности содействовать федеральным ведомствам в расследовании обстоятельств гибели и исчезновений ученых. Речь идет о специалистах, которые работали в областях ядерной физики и космических исследований, включая изучение НЛО.

Также в NASA указывали, что реализация планов по высадке людей на Луну в 2028 году оказалась под угрозой из-за значительных задержек в разработке скафандров, которые создает компания Axiom Space. Первоначальные сроки были «чрезмерно оптимистичными».

Помимо этого, в NASA рассказывали, что к МКС направился грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman в рамках миссии CRS-24. Старт состоялся утром в субботу, 11 апреля, с космодрома на мысе Канаверал во Флориде с использованием ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

США
Космос
ракеты
МКС
Самое популярное
«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского
В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Пачка творога и стакан кефира — через 25 минут на столе «узелки»: воздушные, мягкие, как облако, и ароматнее ватрушек
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.