Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 апреля 2026 в 17:07

NASA отправило к МКС корабль с пятью тоннами груза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman отправился к Международной космической станции в рамках миссии CRS-24, передает NASA. Ведомство уточнило, что запуск состоялся в субботу утром, 11 апреля, с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon 9.

Уточняется, что на борту корабля находится более 11 тыс. фунтов (около пяти тонн) материалов для научных исследований. Также есть оборудование и припасы для экипажа орбитальной станции. Cygnus выйдет на орбиту спустя 10 минут после старта, через полтора часа он развернет солнечные панели.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну атомную электростанцию мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет.

Ранее американское агентство NASA заявило, что МКС не может работать вечно, поэтому необходимо начать поэтапный переход к коммерческим космическим станциям. В ведомстве подчеркнули, что преобразование должно проходить взвешенно и структурно, чтобы гарантировать долгосрочный успех всей отрасли.

Мир
МКС
NASA
Космос
Самое популярное
Семья и жизнь

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.