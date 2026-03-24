24 марта 2026 в 18:13

«Не может работать вечно»: NASA о выводе МКС с орбиты

NASA призвало к поэтапному переходу от МКС к коммерческим космическим станциям

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Международная космическая станция (МКС) не может работать вечно, поэтому необходимо начать поэтапный переход к коммерческим космическим станциям, заявило американское агентство NASA в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что преобразование должно проходить взвешенно и структурно, чтобы гарантировать долгосрочный успех всей отрасли.

Орбитальная лаборатория не может работать вечно. Переход к использованию коммерческих станций должен быть продуманным, взвешенным и структурированным для обеспечения долгосрочного успеха отрасли, — говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что за время существования МКС на ее борту побывали представители 26 стран, которые провели на ней более 4000 научных экспериментов. На создание станции ушло 37 полетов шаттлов, 160 выходов в открытый космос, два десятилетия работы и свыше $100 млрд инвестиций.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев рассказал, что Россия отправит на Луну атомную электростанцию мощностью 5 кВт к середине 2030-х годов. По его словам, срок работы такой станции составит примерно 10 лет.

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Общество

«Это нельзя вылечить»: новая трагедия в семье Симоньян, кто из детей болен?

Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

