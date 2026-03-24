«Не может работать вечно»: NASA о выводе МКС с орбиты NASA призвало к поэтапному переходу от МКС к коммерческим космическим станциям

Международная космическая станция (МКС) не может работать вечно, поэтому необходимо начать поэтапный переход к коммерческим космическим станциям, заявило американское агентство NASA в соцсети X. В ведомстве подчеркнули, что преобразование должно проходить взвешенно и структурно, чтобы гарантировать долгосрочный успех всей отрасли.

Орбитальная лаборатория не может работать вечно. Переход к использованию коммерческих станций должен быть продуманным, взвешенным и структурированным для обеспечения долгосрочного успеха отрасли, — говорится в сообщении.

В агентстве напомнили, что за время существования МКС на ее борту побывали представители 26 стран, которые провели на ней более 4000 научных экспериментов. На создание станции ушло 37 полетов шаттлов, 160 выходов в открытый космос, два десятилетия работы и свыше $100 млрд инвестиций.

