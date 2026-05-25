Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование

Система среднего специального образования за последние несколько лет улучшила свою материальную базу, рассказал Readovka.news старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ (института политико-экономических исследований) РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что причиной таких изменений стало санкционное давление.

Эксперт подчеркнул, что доля выпускников, поступающих в техникумы после 9-го класса, растет на 1% ежегодно, а многие учреждения начали увеличивать количество бюджетных мест. По его словам, санкционное давление на Россию ясно показало, что во многих отраслях необходимо проводить полноценное импортозамещение.

Илюхин заявил, что система образования стала ближе к потребностям рынка труда и реального сектора экономики. Он отметил, что наиболее востребованными на рынке остаются технические специальности.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать среднее образование в колледжах бесплатным. По его словам, это необходимая мера в условиях острого кадрового дефицита.