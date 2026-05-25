Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 мая 2026 в 12:58

Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование

Экономист Илюхин: система СПО улучшила материальную базу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Система среднего специального образования за последние несколько лет улучшила свою материальную базу, рассказал Readovka.news старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ (института политико-экономических исследований) РАНХиГС Борис Илюхин. Он отметил, что причиной таких изменений стало санкционное давление.

Эксперт подчеркнул, что доля выпускников, поступающих в техникумы после 9-го класса, растет на 1% ежегодно, а многие учреждения начали увеличивать количество бюджетных мест. По его словам, санкционное давление на Россию ясно показало, что во многих отраслях необходимо проводить полноценное импортозамещение.

Илюхин заявил, что система образования стала ближе к потребностям рынка труда и реального сектора экономики. Он отметил, что наиболее востребованными на рынке остаются технические специальности.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов предложил сделать среднее образование в колледжах бесплатным. По его словам, это необходимая мера в условиях острого кадрового дефицита.

Общество
образование
изменения
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Психиатр назвал неожиданный фактор, уничтожающий ментальное здоровье
«Права нет»: Песков оценил выступление Звягинцева в Каннах
Появилась новая информация о заминированном судне в порту Усть-Луги
Песков высказался о задержании митрополита Илариона в Карловых Варах
«Не красит»: Песков об отказе западных СМИ ехать в Старобельск
В Кремле выразили надежду на участие Армении в мероприятиях ЕАЭС в Астане
Стало известно, когда Путин посетит Астану
В Кремле напомнили об обещании Армении
Почему не работает Telegram сегодня, 25 мая: замедление, заблокируют ли
Королевская семья Британии: новости, редкий комментарий Уильяма о Миддлтон
В Госдуме рассказали о новой семейной выплате, вступающей в силу этим летом
IT-эксперт рассказал, как мошенники атакуют детей через мобильные игры
Экономист ответил, как изменилось среднее специальное образование
Песков поставил точку в ударе «Орешником» по Украине
Пожар в хостеле на Монтажной улице в Москве полностью потушили
В ФСБ раскрыли, какие боеприпасы нашли на прибывшем из Бельгии газовозе
«Жириновского нет»: Миронов объяснил, что произойдет с ЛДПР на выборах в ГД
Организаторы премии «История будущего» увеличили призовой фонд II сезона
Актриса Яковлева рассказала о проблемах в Театре сатиры
В порту Усть-Луга предотвращен теракт
Дальше
Самое популярное
Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.