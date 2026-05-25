ФСБ опубликовала видео заминированного судна из Бельгии

ФСБ опубликовала видео судна «Аррхениус», прибывшего из Бельгии, на корпусе которого были обнаружены взрывные устройства. Как сообщает РИА Новости, на записи видны магнитные мины, закрепленные на газовозе.

Судно зашло в порт Усть-Луга 20 мая. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные предметы в районе машинного отделения, которые были квалифицированы как взрывные устройства. В каждом устройстве содержалось около 7 кг пластичного взрывчатого вещества. В ведомстве добавили, что мины могли быть изготовлены в одной из стран НАТО с использованием изделий промышленного производства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что «Аррхениус» перед прибытием в Россию простоял на якорной стоянке в бельгийском порту Антверпен около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта. По данным ведомства, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Заминированное судно после загрузки должно было отправиться в Турцию.