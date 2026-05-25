25 мая 2026 в 13:59

ФСБ опубликовала видео заминированного судна из Бельгии

Фото: Shutterstock/FOTODOM
ФСБ опубликовала видео судна «Аррхениус», прибывшего из Бельгии, на корпусе которого были обнаружены взрывные устройства. Как сообщает РИА Новости, на записи видны магнитные мины, закрепленные на газовозе.

Судно зашло в порт Усть-Луга 20 мая. При осмотре подводной части корпуса водолазы обнаружили магнитные предметы в районе машинного отделения, которые были квалифицированы как взрывные устройства. В каждом устройстве содержалось около 7 кг пластичного взрывчатого вещества. В ведомстве добавили, что мины могли быть изготовлены в одной из стран НАТО с использованием изделий промышленного производства.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что «Аррхениус» перед прибытием в Россию простоял на якорной стоянке в бельгийском порту Антверпен около полутора суток якобы из-за забастовки работников порта. По данным ведомства, установка мин не могла произойти в российских территориальных водах. Заминированное судно после загрузки должно было отправиться в Турцию.

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
