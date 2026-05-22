22 мая 2026 в 15:19

Названа возможная причина мощного пожара в конюшне под Петергофом

Конюшня под Петергофом могла загореться из-за кварцевых ламп

Нарушение правил эксплуатации ламп для кварцевания могло привести к пожару в конном комплексе на Ропшинском шоссе, сообщил Telegram-канала «78 Новости». Возгорание предположительно началось с ламп, установленных в помещении. Для безопасной и корректной работы этих устройств требуется плотно закрывать двери. Лампы могли быстро перегреться и вспыхнуть из-за оставленного зазора.

Первой пламя заметила сотрудница комплекса, которая в этот момент ставила капельницу больному коню. Девушка немедленно позвала на помощь конюха, после чего они вдвоем принялись тушить огонь и спешно выводить животных из здания. Всего в постройке находились около 60 лошадей, из которых совместными усилиями персонала удалось спасти только 40 особей.

Спасенных животных оперативно перевезли на территорию соседней фермы, где ветеринары назначили им недельный курс лечения от отравления продуктами горения. Ранним утром на место происшествия начали массово прибывать добровольцы из других конных хозяйств для оказания посильной помощи пострадавшим. Огонь полностью уничтожил здание конюшни, 18 лошадей сгорели заживо.

До этого около 200 собак погибли в результате пожара в Нижнем Новгороде. Инцидент начался, когда во дворе частного дома загорелась пристройка. Хозяева участка разводили шпицев, чихуа-хуа и бульдогов. Позже спасатели выяснили, что пожар мог вспыхнуть из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления.

