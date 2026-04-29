29 апреля 2026 в 13:48

Около 200 собак погибли при пожаре в российском регионе

Около 200 собак погибли при пожаре в придомовой пристройке в Нижнем Новгороде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Около 200 собак погибли в результате пожара в Ленинском районе Нижнего Новгорода, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС. Во дворе частного дома загорелась пристройка. По данным Telegram-канала Ni Mash, там разводили шпицев, чихуахуа и бульдогов.

В Ленинском районе на улице Воронихина произошел пожар в надворной постройке. По приезду первых пожарных подразделений наблюдалось горение надворной постройки на площади 50 квадратных метров. Со слов хозяйки в результате пожара предположительно погибло 200 собак, — сообщили в ведомстве.

К ликвидации возгорания привлекались шесть единиц техники и 30 человек личного состава. Инцидент произошел на улице Воронихина. Дознаватели МЧС устанавливают точную причину происшествия.

Ранее в Ростовской области пожар вспыхнул в жилом доме из-за обогревателя. Мужчина лег спать, оставив электрический прибор включенным. После начала пожара здание самостоятельно покинули 33 человека. Площадь возгорания составляла три квадратных метра. Девять сотрудников МЧС оперативно потушили огонь.

