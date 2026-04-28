Мужчина уснул с включенным обогревателем и устроил пожар в доме Пожар вспыхнул в жилом доме в Ростовской области из-за обогревателя

Пожар вспыхнул в жилом доме в Ростовской области из-за обогревателя, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в соцсети «ВКонтакте». Мужчина лег спать, оставив электрический прибор включенным.

Хозяин квартиры на втором этаже включил обогреватель и крепко заснул. Запах дыма почувствовал сосед — он разбудил мужчину и вызвал пожарных, — говорится в сообщении.

После начала пожара здание самостоятельно покинули 33 человека. Площадь возгорания составляла три квадратных метра. Девять сотрудников МЧС оперативно потушили огонь.

Ранее пресс-служба московского управления Следственного комитета сообщила, что число погибших в результате пожара в строящемся доме в районе Аэропорт на севере столицы выросло до восьми. Инцидент произошел в здании, расположенном в 3-м Балтийском переулке. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

До этого мужчина и две женщины погибли во время пожара в частном доме в поселке Ола Магаданской области. Трагический инцидент произошел поздно вечером 23 апреля. По данным МЧС, пожарные прибыли к месту тушения возгорания через две минуты после вызова.