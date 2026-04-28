Возросло число жертв мощного пожара на севере Москвы Число жертв пожара в строящемся доме на севере Москвы выросло до восьми

Число погибших в результате пожара в строящемся доме в районе Аэропорт на севере Москвы выросло до восьми, сообщила пресс-служба столичного управления Следственного комитета. Инцидент произошел в здании, расположенном в 3-м Балтийском переулке. Следователи устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Следователи и криминалисты приступили к осмотру места происшествия.

Ранее сообщалось, что пожар на строительной площадке в Москве произошел из-за короткого замыкания в электрощитке. Возгорание быстро распространилось. Пожару был присвоен четвертый номер сложности. На момент происшествия в здании могли находиться до 300 человек.

По данным МЧС, возгорание произошло в строящемся здании, расположенном на пересечении 2-го Амбулаторного проезда и 3-го Балтийского переулка, вблизи станции МЦД-2 «Красный балтиец». 12 человек пострадали. Площадь возгорания составила 1,4 тыс. квадратных метров. В настоящее время пожар ликвидирован.